Der Sender Sat.1 gab am Sonntag bekannt: Lena Meyer-Landrut, Wincent Weiss, Alvaro Soler sowie Michi Beck und Smudo von der Band „Die Fantastischen Vier“ sind wieder dabei.

Für sie geht es in der Sendung darum, sich die besten Sänger und Sängerinnen zwischen sieben und 15 Jahren in ihr Team zu holen und mit ihnen an ihren Auftritten zu arbeiten.

Vorfreude auf die nächste Staffel

„Ich freue mich total auf die Zeit und vor allem bin ich gespannt, welche Kinder, mit welchen unfassbaren Stimmen und Talenten diesmal dabei sein werden“, erklärte Wincent Weiss. Lena Meyer-Landrut freut sich außerdem auf ihre Jury-Kollegen: „Die Jungs und ich sind ein super Team.“ Los geht die Staffel im Frühjahr kommenden Jahres.