Stuttgarter Kickers gegen Eintracht Frankfurt Ungleiches Duell im DFB-Pokal am Dienstag

In ihrer Liga stehen die Stuttgarter Kickers auf Platz eins. In ihrem nächsten Spiel ist die Mannschaft aber der krasse Außenseiter. Sie spielt nämlich in der fünften Liga. An diesem Dienstag hat sie Eintracht Frankfurt aus der Bundesliga zu Gast.