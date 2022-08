Skip ist ein Deutschkurzhaar. Schon seit zehn Jahren war er ein Maintrailer. Maintrailer sind Hunde, die nach bestimmten Personen suchen. Mittlerweile ist er zwölf. Skip wurde eineinhalb Jahre lang ausgebildet. Er ist zwar groß und wirkt furchteinflößend, aber er ist total lieb.

Skip stupst Leute an und ist ein bisschen aufdringlich, aber das muss so sein. Denn je mehr ein Hund nervig ist, desto besser. Denn wäre er nur lieb und brav, würde Skip immer neben dem Herrchen laufen und dann dauert es Stunden, bis man die vermisste Person findet. Und das wäre nicht gut, weil man die Person so schnell wie möglich finden muss, da man nicht weiß, ob die Person in dem Moment in Lebensgefahr ist. Skip ist schon alt, aber trotzdem sucht er noch nach Menschen, aber nachts will er dann auch mal nicht, und bleibt zu Hause. Und seine Besitzerin Beate Thomsen hat dann zwei andere Hunde, mit denen sie nachts zum Einsatz geht.