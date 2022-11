Timo Werner fällt wegen einer Verletzung am Fuß aus. Foto: Jan Woitas/dpa up-down up-down Deutscher Nationalstürmer verletzt Timo Werner verpasst die Fußball-WM Von dpa | 03.11.2022, 16:47 Uhr | Update vor 28 Min.

Das ist eine bittere Nachricht kurz vor der Weltmeisterschaft: Der deutsche Stürmer Timo Werner fällt wegen einer Verletzung am Fuß bis zum Jahresende aus. Das gab sein Verein RB Leipzig am Donnerstag bekannt. Die Verletzung hatte er sich am Mittwochabend zugezogen.