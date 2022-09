Das deutsche Team hat Bronze! Das feiern die Basketballer ausgelassen. Foto: Soeren Stache/dpa up-down up-down Party nach dem Spiel gegen Polen Deutsche Basketballer holen Bronze bei der Europameisterschaft Von dpa | 19.09.2022, 11:55 Uhr | Update vor 9 Min.

Sie lachten und jubelten und bissen zum Spaß in ihre Medaillen. Die Spieler des deutschen Basketball-Nationalteams waren am Sonntagabend außer sich vor Freude. Denn sie gewannen das kleine Finale. So wird das Spiel um Bronze genannt.