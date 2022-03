Römerpark Xanten FOTO: Oliver Berg Kindernachrichten Den alten Römern immer hinterher Von dpa | 23.03.2022, 13:37 Uhr | Update vor 8 Min.

Die alten Römer sind damals weit herumgekommen in der Welt. Auch im heutigen Deutschland eroberten sie große Gegenden. Das ist sehr lange her, aber an einigen Stellen trotzdem zu erkennen.