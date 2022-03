In einigen Bundesländern dürfen Kinder bald ohne Maske im Unterricht sein, in anderen dauert das noch. FOTO: Guido Kirchner Maskenpflicht in Schulen Corona ist noch nicht vorbei Von dpa | 07.03.2022, 16:52 Uhr | Update vor 21 Std.

Wochenlang sah es gut aus. Die Zahl der Coronafälle in Deutschland ging langsam zurück. Doch nun steigen die Zahlen seit ein paar Tagen wieder an. Was das für Schüler in den nördlichen Bundesländern bedeutet, liest du hier.