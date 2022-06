In dem Spiel „Die drei ??? - Plan der Chamäleonbande“ machen sich die drei Detektive Justus, Peter und Bob mit deiner Hilfe an die Arbeit. Sie wollen herauszufinden, ob die Band etwas mit den Raubzügen zu tun hat. Dafür ermittelt Bob dieses Mal undercover. Das heißt, dass er unerkannt mit auf Tournee geht. Denn im Spiel geht es darum, möglichst viele gute Beweise zu sammeln. Das kann ziemlich spannend sein und ist gar nicht so leicht!

So müssen etwa immer wieder verschiedene Menschen befragt werden. Nur so lässt sich der Fall lösen. Das Schwierige ist, dass man immer alle Teile von einem Auftrag eingesammelt haben muss, bevor es in der Geschichte weiter geht. Das Spiel ist genau das Richtige für die, die Spaß am Knobeln haben. Spielen kann man es in einer App auf dem Tablet oder Handy. Es kann auch am Computer gespielt werden, es ist nur etwas teurer.