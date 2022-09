Während einer Aufführung in der Oper gibt es normalerweise feste Rollen: Auf der Bühne stehen die Sängerinnen und Sänger. Im Orchestergraben sitzen die Musiker mit ihren Instrumenten. Am Pult vor dem Orchester steht der Dirigent. Dann gibt es noch den Regisseur. Er sorgt dafür, dass alle wissen, was zu tun ist.

Ein musizierender Computer

Auf der Bühne der Semperoper in der Stadt Dresden ist am Wochenende etwas anders: Zum ersten Mal tritt dort ein Hauptdarsteller auf, der kein Mensch ist. Sondern eine Künstliche Intelligenz, abgekürzt: KI. Dahinter steckt ein Computer, der lernen kann.

Der Computer wird auf der Bühne durch eine etwa acht Meter hohe Skulptur dargestellt. Diese besteht aus LED-Lampen. In einer Szene zeigt die KI, was sie kann. Sie schreibt ein Lied, komponiert die Musik dazu und singt zum Schluss. Die Stimme des Computers stammt von einer echten Sängerin. An der Aufführung beteiligen sich neben der KI auch sechs Sänger und ein kleines Orchester.