Auf dem Comicfestival wird es einige Ausstellungen geben. Auf diesem Foto sind Bilder der Comic-Künstlerin Birgit Weyhe zu sehen. Foto: Ulrich Perrey/dpa Kindernachricht des Tages Ein Festival für Comics in Hamburg Von dpa | 30.09.2022, 07:00 Uhr

Pow! Peng! Puff! So werden in Comics oft Geräusche beschrieben. Um die beliebten Bildergeschichten geht es ab Freitag in der Stadt Hamburg. Dort findet bis Dienstag ein Comicfestival statt.