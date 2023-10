Marina Blanke wurde für den Kinofilm „Checker Tobi und die Reise zu den fliegenden Flüssen“ gecastet. Das hat ihr so viel Spaß gemacht, dass sie sich im Anschluss als Reporterin für die neue Checkerin beworben hat. Dabei hat sie sich gegen mehr als 300 Konkurrentinnen durchgesetzt und den Job als „Checkerin“ bekommen. Jetzt legt sie neben ihren Reporter-Kollegen Tobi, Julian und Can los. Marina kommt ursprünglich aus Hamburg. Sie arbeitete bisher als Schauspielerin, unter anderem am Residenztheater München und am Theater Münster. Außerdem ist sie als Sprecherin tätig.

Checkerin Marinas erste Folge

Im Fernsehen startet Marina am 14. Oktober mit der Folge „Der Checkerinnen-Check“. Hier kannst du miterleben, wie Marina zur Checkerin wurde, wie sie sich im Casting geschlagen hat und wie ihr eigener Song und der Opener für die Sendung entstanden sind. „Der Feuerwehr-Check“ heißt dann eine Woche später, am 21. Oktober, die nächste Folge mit ihr.

Umfrage: Wer ist euer Lieblingschecker?

Mehr Informationen: Hier kannst du Checkerin Marina sehen: größer als Größer als Zeichen Das Checker-Format wird jeweils samstags um 19.25 Uhr und sonntags um 9.00 Uhr bei KiKA ausgestrahlt, sowie samstags um 7.55 Uhr im Ersten. Außerdem sind die Folgen jederzeit im Bereich „Kinder und Familie“ der ARD Mediathek (www.ard-mediathek.de) abrufbar, sowie auf kika.de und im KiKA-Player.

