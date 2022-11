„Es ist doch schön, dass man als Papa bei seinem Tor an seine Familie denkt und so eine Botschaft senden kann“, sagte Leipzigs Trainer Marco Rose hinterher. „Das ist ein schöner Moment.“

Auch sonst war es ein schöner Abend für die Leipziger. Durch einen 4:0-Sieg zogen sie ins Achtelfinale der Champions League (gesprochen: tschämpiens liig) ein. In dieser Runde des Turniers sind nur noch die besten 16 Mannschaften Europas übrig. Neben Leipzig sind darunter dieses Mal noch drei deutsche Teams: der FC Bayern, Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt.

Eintracht Frankfurt steht zum ersten Mal im Achtelfinale der Champions League. Foto: Arne Dedert/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa

Am Montag wird ausgelost, wer in der nächsten Runde gegen wen spielt. Schon jetzt steht fest: Wer in seiner Gruppe Erster wird, spielt im Achtelfinale gegen einen Zweiten. Zwei Deutsche Teams dürfen im Achtelfinale aber noch nicht aufeinandertreffen.