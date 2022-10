Dortmunds Kapitän Marco Reus bei einer Pressekonferenz Anfang September. Archivfoto: Marco Steinbrenner/dpa up-down up-down Fußball Champions League Dortmund spielt ohne Marco Reus gegen den FC Sevilla Von dpa | 10.10.2022, 15:20 Uhr | Update vor 12 Min.

Der Fußballverein Borussia Dortmund hat sich viel vorgenommen. Die Mannschaft trifft am Dienstagabend in der Champions League (gesprochen: tschämpiens liig) auf den spanischen Verein FC Sevilla. Die Dortmunder wollen in dem Wettbewerb unbedingt eine Runde weiterkommen.