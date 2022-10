Aber Leverkusen will in die nächste Runde der Champions League (gesprochen: tschämpiens liig) kommen. In diesem Wettbewerb treten nur die besten Fußballvereine in Europa an.

Der Gegner des Bundesliga-Vereins ist Atlético Madrid aus Spanien. Gegen die Mannschaft haben die Leverkusener in ihrer Gruppe schon einmal gewonnen.

Allerdings brauchen auch die Spieler aus Madrid unbedingt einen Sieg, um sich Chancen auf die nächste Runde zu bewahren. Aktuell stehen die beiden Teams noch auf den letzten Rängen ihrer Gruppe.