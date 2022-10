Die beiden Top-Teams FC Bayern und Borussia Dortmund spielen am Samstag gegeneinander. Foto: Matthias Balk/dpa up-down up-down FC Bayern München gegen Borussia Dortmund Topspiel in der Fußball-Bundesliga am Samstag Von dpa | 07.10.2022, 16:07 Uhr | Update vor 1 Std.

Sie stehen zwar gerade nicht an der Spitze der Tabelle. Dennoch spricht man beim Spiel der beiden Fußballvereine FC Bayern und Borussia Dortmund vom Topspiel. Am Samstag ist es so weit.