Thomas Reis soll die Schalker aus dem Tabellenkeller nach oben bringen. Dabei hoffen die Schalke-Fans, dass er mit seinem neuen Team mehr Glück hat. Denn vor wenigen Wochen musste Thomas Reis den Trainerjob beim VfL Bochum aufgeben, weil es da nicht lief.

Nächstes Spiel am Sonntag

Die nächste Chance auf Punkte in der Bundesliga haben die Schalker am Sonntag. Dann ist der SC Freiburg zu Gast. Das wird eine schwere Aufgabe. Denn die Freiburger sind in allen Wettbewerben zurzeit richtig gut drauf. In der Bundesliga stehen sie auf dem dritten Platz.