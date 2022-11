Am Montag sagte Bayern-Trainer Julian Nagelsmann: „Er hat alles gut verkraftet, auch die Stoßbelastung auf die Schulter hat er gut verkraftet.“ Vielleicht könne Manuel Neuer am Wochenende wieder im Tor stehen. Dann spielt der FC Bayern München gegen Hertha BSC in der Bundesliga.

Erst einmal aber müssen die Bayern noch in der Champions League (gesprochen: tschämpiens lieg) ran. In dem Wettbewerb für die besten Fußballvereine Europas treffen die Bayern auf Inter Mailand aus Italien. Im Tor wird dann noch Sven Ulreich stehen.