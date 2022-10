Ein Mädchen liest vor einem Bücherregal in einer Bibliothek. Symbolfoto: Imago Images/YAY Images up-down up-down Kindernachricht des Tages Bücher entdecken am Tag der Bibliotheken Von dpa | 23.10.2022, 16:10 Uhr | Update vor 52 Min.

Manchmal fühlt es sich an wie in einem Labyrinth. Zwischen endlosen Reihen aus Bücher-Regalen verlaufen schmale Gänge. In Bibliotheken gibt es auch für Kinder viel zu entdecken: Darauf soll am Montag der Tag der Bibliotheken aufmerksam machen.