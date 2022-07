Los geht es mit der Zahl 1. Denn man wird nur einmal geboren. Das Buch endet mit der langen Zahl 3 363 840 000. So oft hat das Herz geschlagen, bis man 80 Jahre alt ist.

Wenn du dich jetzt fragst, ob dein Herz auf exakt diese Zahl kommen wird: Die Zahlen im Buch sind Durchschnittswerte. Alle Menschen sind verschieden. Bei manchen schlägt das Herz schneller, bei anderen langsamer.

Antworten gibt es zum Beispiel auch darauf, wie viele Brötchen die Menschen in Deutschland essen, wie viele Tage sie im Krankenhaus sind oder wie viele Bücher sie lesen. Ab dem sechsten Lebensjahr sind das demnach ungefähr zehn Bücher pro Jahr, insgesamt 750.

Damit es im Buch nicht nur um Zahlen geht, gibt es dazu unterhaltsame Geschichten. Und ohne die Illustrationen und Infografiken von Nora Coenenberg wäre das Buch nur halb so gut. Sie schafft es schon auf dem Titel, geschickt in die Welt der Zahlen zu locken. Mit Hilfe des Registers am Ende und der Übersicht am Anfang kannst du die Themen finden, die dich am meisten interessieren.