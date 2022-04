Briefe FOTO: Sina Schuldt Kindernachrichten Briefe an den Osterhasen Von dpa | 14.04.2022, 15:39 Uhr | Update vor 18 Min.

Moment mal, haben sich die Kinder da etwa vertan? Schreibt man Briefe mit Wünschen nicht sonst an den Weihnachtsmann? Nein, nicht in dem Dorf Ostereistedt im Bundesland Niedersachsen. Denn dort gehen schon seit 40 Jahren zu Ostern Briefe an den Osterhasen ein. Der Osterhase in Ostereistedt hat sogar einen Namen: Er heißt Hanni Hase. In diesem Jahr erreichten Hanni Hase ganze 80 000 Kinderbriefe!