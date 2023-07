Brachpieper nisten am liebsten da, wo die Natur wild wächst. Dort sind sie mit ihren sandfarbenen Federn gut getarnt. Früher waren diese Vögel in Deutschland weitverbreitet, auch in Berlin. Inzwischen aber finden Brachpieper in großen Städten zu wenig Orte zum Nisten und Ausruhen. Wo einst Naturflächen waren, sind nun oft Straßen, Wohnungen und Geschäfte.

Beim Häuserbau Löcher in den Mauern lassen

Der Vogel-Experte Frank Sieste rät deshalb, Parks, Waldflächen und Wiesen in Städten zu erhalten. Das hilft den Vögeln. Wer ein Haus baut und den Vögel etwas Gutes tun will, kann Nist-Steine in die Mauer einbauen. Diese Steine haben an der Seite ein Loch, in dem Meisen, Sperlinge und Mauersegler gerne brüten. „Das ist ein guter Weg, damit bestimmte Vogelarten nicht weiter abnehmen“, sagt der Experte.

Spatzen sitzen auf einem Balkon in Berlin. Der Lebensraum für Vögel in Städten nimmt ab, weil immer mehr Naturflächen bebaut werden. Foto: Annette Riedl

