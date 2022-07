Beim DFB-Pokal spielen Mannschaften aus verschiedenen Ligen in Deutschland gegeneinander. Also sind nicht nur die bekannten Vereine aus der Bundesliga dabei, sondern auch kleinere haben eine Chance.

Am Freitag trifft unter anderem Borussia Dortmund auf den TSV 1860 München, einen Verein aus der dritten Liga. „1860 hat eine gute Entwicklung genommen in den letzten zwei Jahren. Es werden Aufgaben auf uns zukommen“, sagte der Dortmunder Trainer Edin Terzic am Mittwoch.

Gedanken bei Sébastien Haller

Es könnte ein schwieriger Start für sein Team werden, denn in der vergangenen Woche war bekannt geworden, dass der Spieler Sébastien Haller wegen einer Erkrankung länger ausfallen wird. „Unsere Gedanken sind jeden Tag bei ihm. Aber darauf wird ab Freitag keiner mehr Rücksicht nehmen. Wir sind gefordert, damit professionell umzugehen“, sagte der Trainer.