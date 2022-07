Wer schreibt die Anzeigen für die Autobahn?

So eine Anzeigetafel über der Fahrbahn ändert sich immer mal wieder. Dabei spielt eine Rolle, wie viele Fahrzeuge unterwegs sind, wie gut die Sicht ist oder ob es eine Baustelle gibt. Solche Wegweiser gibt es auf den Autobahnen in Deutschland an vielen Stellen. Meistens sind sie dort, wo der Verkehr besonders dicht ist: wo sich zwei Autobahnen kreuzen oder in der Nähe großer Städte. Wie aber kommen die Infos auf die Tafeln?

Rund um die Uhr im Einsatz gegen den Stau

Gesteuert werden die Tafeln von den Autobahn-Verkehrszentralen. Dort beobachten sogenannte Operatorinnen oder Operatoren auf sehr vielen Bildschirmen bestimmte Strecken. In der Verkehrszentrale Leverkusen im Bundesland Nordrhein-Westfalen zum Beispiel wechseln sich rund 20 Männer und Frauen bei dieser wichtigen Aufgabe ab. Sie arbeiten rund um die Uhr. Doch sie allein könnten die über 2000 Kilometer Autobahnnetz in ihrem Bundesland nicht im Blick behalten.

Der Computer bestimmt die Geschwindigkeit

Die Fachleute werden von speziellen Computerprogrammen unterstützt. Diese verarbeiten zum Beispiel die Zahl der Fahrzeuge auf einem bestimmten Streckenabschnitt. Autos, Busse, Lastwagen oder Wohnwagen-Gespanne werden automatisch gezählt. Wichtig zu wissen ist auch, ob die Autobahn drei- oder nur zweispurig ist, ob sie Gefälle hat oder ob Nebel aufzieht. Aus all diesen Informationen wählt der Computer die passende zulässige Höchstgeschwindigkeit. Diese ist dann auf den Anzeigetafeln über den Fahrspuren zu lesen.