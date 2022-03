Mädchen FOTO: Fabian Sommer Mädchen und Jungen Bin ich talentiert? Von dpa | 10.03.2022, 16:16 Uhr | Update vor 20 Std.

Glaub an dich, dann schaffst du mehr! Doch der Glaube an sich selbst, das Selbstvertrauen, ist sehr unterschiedlich verteilt. Was das mit der Gesellschaft, in der wir leben, zu tun hat, liest du hier.