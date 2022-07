Während die beiden Pferdenärrinnen überlegen, wie sie helfen können, regnet überraschend ein Meteoritenschauer über der Umgebung herab. Außerdem kommen auch noch drei neue Gäste aus dem Internat „Einfach anders“ auf dem Martinshof an: Silence redet nie, Spooky ist ständig auf der Suche nach Beweisen für außerirdisches Leben und Disturber mag es überhaupt nicht friedlich. Deswegen gerät sie auch sogleich mit Bibi aneinander.

Silence, ihr Betreuer aus dem Internat „Einfach anders", Disturber und Spooky landen auf dem Martinshof. Foto: DCM/Andreas Schlieter

Als Disturber dann auch noch in Verdacht gerät, Bibis Pferd Sabrina vergiftet zu haben, läuft das Mädchen weg – und direkt in die Arme des merkwürdigen V. Arscher. Der Verkleidungskünstler hat scheinbar noch eine Rechnung mit Graf Falko offen. Zu all dem Chaos treibt sich auch noch ein Außerirdischer in der Gegend herum.