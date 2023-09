Die kleine Hexe Bibi Blocksberg lernt gerade das Zaubern. Außerdem fliegt sie gerne mit ihrem Besen durch Neustadt und hilft mit ihren Zaubersprüchen, wo sie kann. Aber wie heißt ihr Besen?

Preisfrage

Wie heißt der Besen von Bibi Blocksberg?

a) Spiegelei

b) Pommes Frites

c) Kartoffelbrei

Hier kannst du bis zum 29. Oktober 2023 die Lösung eintragen und am Gewinnspiel teilnehmen.

Mit etwas Glück gewinnst du Eintrittskarten für Bibi Blocksberg „Alles wie verhext“ - Das Musical am 18. November 2023 in der OWL Arena in Halle.

Ole, Piet und Paula drücken die Daumen!

Mehr Informationen: Bibi Blocksberg „Alles wie verhext“ größer als Größer als Zeichen Wann: 18. November 2023, 15:00 Uhr

Wo: OWL Event Center, Roger-Federer-Allee 4, 33790 Halle/Westfalen

Dauer: ca. 110 Minuten inkl. Pause Wir verlosen insgesamt 26 Karten. Pro Familie 2-5 Karten. Weitere Infos: www.owl-arena.de/tickets-events/show/event/bibi-blocksberg-1/

Darum geht es im Musical

Es gibt Tage, an denen einfach alles schiefläuft. Bibi Blocksberg hat genau einen dieser Tage erwischt: Schon nach dem Aufstehen gibt es ein Riesendurcheinander mit ihren Eltern. In der Schule will nichts klappen, was Bibis Lehrerin auf die Palme bringt! Und abends ist auch noch Walpurgisnacht auf dem Blocksberg. Dieses Jahr sollen Bibi und Barbara Blocksberg zusammen mit Oma Grete das große Hexenfeuer entfachen. Wird das an diesem „verhexten“ Tag gelingen?

Beim Musical wird natürlich auch getanzt und gesungen! Foto: COCOMICO Theater, Köln Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Verkleiden und Mitmachen erwünscht

Alle kleinen und großen Hexen-Fans im Saal dürfen Bibi, ihrer Mutter und ihrer Oma helfen, denn bei dem Familien-Pop-Musical ist Mitmachen dringend erwünscht – gerne auch verkleidet. Kleine und große Hexen in Kostümen sind herzlich willkommen!

