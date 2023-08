Von der Erde aus betrachtet wird der Mond in der Nacht von Mittwoch, 30. August, auf Donnerstag 31. August bis zu 14 Prozent größer erscheinen als sonst. Das liegt daran, dass der Mond diese Nacht besonders nah an der Erde ist.

Mond ist näher an der Erde als sonst

Normalerweise beträgt die Entfernung zwischen Erde und Mond durchschnittlich rund 380.000 Kilometer. Beim anstehenden Super Blue Moon sind es rund 357.000 Kilometer – also rund 23.000 Kilometer weniger als sonst.

Blau wird der Mond diese Nacht nicht sein - nur sehr groß. Sehen kann man ihn natürlich nur bei wolkenlosem Himmel.

Woher kommt der Begriff „Blue Moon“

Bei dem Namen „Blue Moon“ könnte man denken, der Mond sieht dann blau aus. Das ist allerdings nicht so. Der Begriff ist vermutlich zurückzuführen auf die englische Redewendung „Once in a blue moon“, was übersetzt etwa „alle Jubeljahre einmal“ bedeutet.

Einen „Blue Moon“ gibt es alle zwei bis drei Jahre. Nach dem Vollmond in der Nacht vom 30. auf den 31. August 2023 wird der nächste „Blue Moon“ am 31. Mai 2026 zu sehen sein.

