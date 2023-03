Beim Ballett gibt es so einige französische Positionen, die sich Anfänger merken müssen: plié, was Kniebeuge bedeutet, bras bas für die Grundhaltung der Arme oder auch tendu, mit dem ein gestrecktes Bein bezeichnet wird. Für Nea-Felice ist das alles kein Problem. Die Grundschülerin tanzt seit etwa einem halben Jahr in der Tanzschule Dance & Fun in Husum.

Wie eine typische Ballettstunde aussieht? „Wir beginnen mit einem Begrüßungstanz“, erzählt die Sechsjährige. „Das machen wir zum Aufwärmen.“ Danach folgt die Arbeit an einem gemeinsamen Stück – wahlweise zur Musik von Disneys „Vaiana“ oder „Die Eiskönigin“. „Gerade geht es darum, so zu tun, als ob wir – also ich und die anderen zehn Kinder – Spielpuppen wären“, berichtet Nea-Felice über die Handlung.

Ob sie das ganze Getanze auch anstrengend findet? „Auf jeden Fall, aber dafür macht es viel Spaß“, so die Husumerin. Was zum Ende einer 45-minütigen Unterrichtsstunde auf keinen Fall fehlen darf? „Ballett-Stopptanz“, erzählt Nea und grinst. In Zukunft möchte sich die Sechsjährige noch weiter ausprobieren. Die Tanzrichtung Hip-Hop sagt ihr unter anderem zu.