Bei der Sportart Bahnrad will auch niemand bremsen: Es geht darum, wer am schnellsten auf der Bahn im Kreis fährt. Am Mittwoch waren die deutschen Sprinterinnen Emma Hinze, Lea Sophie Friedrich und Pauline Grabosch am schnellsten. Sie gewannen bei der Weltmeisterschaft in Frankreich Gold. Sie stellten sogar einen neuen Weltrekord auf.

Beim Bahnrad geht es darum, möglichst schnell im Kreis zu fahren. Foto: Anne-Christine Poujoulat/AFP/dpa

„Ich bin sehr stolz, wie wir das gemacht haben, auch als Team“, sagte Emma Hinze über ihren Erfolg. „Es macht aber auch irgendwie Spaß, wenn man weiß: Wir gehen auf die Bahn und fahren solche Zeiten.“

Bei der Bahn handelt es sich um die Olympia-Bahn von Paris. Dort finden nämlich im Jahr 2024 die Olympischen Sommerspiele statt. „Die Olympia-Bahn ist eine superschnelle und schöne Bahn“, sagte Emma Hinze. Noch bis Sonntag geht die Bahnrad-WM. Die deutschen Frauen haben dabei gute Chancen auf weitere Medaillen.