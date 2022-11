Als der Krieg nach Charkiw kam, versteckten sich die Menschen in den U-Bahn-Stationen der Stadt. Sie hofften, dort unten sicher zu sein vor den Bomben und Raketen. Angegriffen wurden sie von der Armee des Landes Russland.

Nicht nur in Charkiw, sondern in vielen Orten der Ukraine suchten die Menschen Schutz in Kellern, U-Bahnen und Bunkern. Oft blieben sie dort tagelang oder sogar wochenlang.

Viele Menschen in Charkiw suchten während der Bombardierungen in U-Bahnhöfen Schutz. Archivfoto: Bernat Armangue/AP/dpa

Malen als Ablenkung

Unter ihnen war auch Julia Rybinska mit ihren beiden Töchtern. Mila ist fünf Jahre alt, Nika ist 14 Jahre alt. Eines Tages malte Mila ein Bild, und das brachte Frau Rybinska auf eine Idee: Sie könnte auch andere Kinder in der U-Bahn dazu bringen, zu malen. Sie erzählt: „Malen hat die Kinder abgelenkt und sie eine Weile lang beschäftigt.“ Sie hatten in dieser Zeit dann weniger Angst dort unten in den U-Bahn-Tunneln.

Julia Rybinska hat Kinder in der Ukraine dazu ermutigt, Bilder zu malen. Diese sind nun in Deutschland ausgestellt. Foto: Bernd Krüger/dpa

Julia Rybinska organisiert Malklassen

Julia Rybinska ist selbst Künstlerin und organisiert normalerweise Ausstellungen. Im Krieg half sie, Malklassen für die Kinder zu organisieren. Papier, Stifte, Pinsel und Farben mussten von draußen geholt werden, wenn gerade kein Bombenangriff war. Viele Freiwillige und die Stadtverwaltung kümmerten sich darum. Die Malklassen fanden auf den Bahnsteigen statt. Die Kinder malten zwischen Zelten und Matratzen, wo die Menschen nachts schliefen.

Schöne Bilder voller Hoffnung

Die meisten Kinder entschieden sich dazu, etwas Schönes auf dem Blatt zu erschaffen. Dort sind zum Beispiel Vögel zu sehen oder Delfine oder Regenbögen. Julia Rybinska sagt dazu: „Die Bilder sind hell und verströmen eine gute Energie. Es ist toll, dass die Kinder während der Bombardierung die Hoffnung nicht verloren haben, dass die Welt wunderschön ist.“

Kinderbilder hängen in der Ausstellung „Kinderzeichnungen aus der Charkiwer U-Bahn". Foto: Doreen Fiedler/dpa

Bilder vom Krieg

Auf einigen der Kinderbilder taucht auch der Krieg auf. So sind etwa Panzer und Militärflugzeuge darauf. „Diese Bilder sind vor allem ein Aufruf an unser Militär“, sagt Frau Rybinska. Die Kinder glaubten daran, dass die ukrainischen Soldaten sie beschützen und am Ende siegen werden. Deswegen malten einige auch Friedenstauben.

Kunstwerke sind in Berlin zu sehen

Zahlreiche dieser Bilder wurden aus Charkiw rausgebracht. Ein Teil davon ist derzeit in einer Ausstellung in der deutschen Hauptstadt Berlin zu sehen. „Ich will diese Zeichnungen überall auf der Welt zeigen“, sagt Julia Rybinska. Das sei auch wichtig für die Kinder in der Ukraine: Dann sehen sie, dass Menschen in anderen Ländern mit ihnen fühlen und sie unterstützen.

Weitere Kinderbilder aus der Ausstellung in Berlin. Foto: Doreen Fiedler/dpa

Einige der Mädchen und Jungen der Malklassen erzählten auch etwas zu ihren Bildern. Die 13-jährige Alina etwa malte ein Herz in Blau-Gelb, den Farben der ukrainischen Flagge. Sie sagte: „Die Ukraine lebt, aber ihr Herz tut weh.“ Der sechsjährige Nikita malte einen Panzer in ähnlichen Farben. Er erklärte: „Der ukrainische Panzer beschützt uns.“

Hier gibt es weitere Informationen zur Ausstellung in Berlin.