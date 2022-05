ARCHIV - Bei Musikfestivals werden oft viele Zelte zurückgelassen. Daraus sollen bald Rucksäcke und Jacken gefertigt werden. Foto: Thomas Frey/dpa - Nutzung nur nach vertraglicher Vereinbarung ACHTUNG: Dieses Foto hat dpa bereits im Bildfunk gesendet. FOTO: Thomas Frey Kindernachrichten Aus altem Stoff etwas Neues machen Von dpa | 20.05.2022, 12:56 Uhr

Zu einem Musikfestival kommen meist Tausende Besucherinnen und Besucher. An mehreren Tagen gucken sie sich verschiedene Konzerte an. Außerdem übernachten sie oft auch dort, meistens in Zelten.