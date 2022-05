Ein Tornado hat in Paderborn große Schäden hinterlassen. Dort waren viele Menschen mit Aufräumen beschäftigt. Foto: Friso Gentsch/dpa - Nutzung nur nach vertraglicher Vereinbarung ACHTUNG: Dieses Foto hat dpa bereits im Bildfunk gesendet. FOTO: Friso Gentsch Kindernachrichten Aufräumen nach dem Sturm Von dpa | 22.05.2022, 14:53 Uhr

Umgestürzte Bäume, Dächer ohne Ziegel, zerbrochene Fenster. An einigen Orten in Nordrhein-Westfalen haben Tornados am Freitag schwere Schäden angerichtet. Am Wochenende kümmerten sich viele Menschen darum, aufzuräumen und beschädigte Häuser zu reparieren. Dachdecker in Paderborn etwa deckten Dächer mit neuen Ziegeln.