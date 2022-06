Gegraben, nicht gebuddelt: Jan-Mriko Krafczyk mit Lukas und Benjanik (v. l.). bei der Arbeit. FOTO: Kay Müller Wissenschaftler für ein Wochenende Kinder in Schenefeld graben Siedlung aus Von Kay Müller | 12.06.2022, 10:06 Uhr

Das gibt es nur in Schenefeld. In dem Ort im Kreis Steinburg in Schleswig-Holstein suchen Kinder und Erwachsene nach den Spuren ihrer Vorfahren – und finden dabei sogar Menschenknochen. Wir haben mit einigen der jungen Forscher gesprochen.