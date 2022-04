Osterstorch FOTO: Nicolas Armer Kindernachrichten An Ostern kommt der Storch Von dpa | 12.04.2022, 14:31 Uhr | Update vor 10 Min.

Wusstest du, dass in manchen Gegenden der Storch die Ostereier bringt? Eigentlich ist ja der Osterhase dafür bekannt. Doch etwa in der Rhön ungefähr in der Mitte von Deutschland, übernimmt diese Aufgabe eben der Storch.