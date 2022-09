Das Malen der Kreidebilder ist eine von vielen Aktionen zum diesjährigen Weltkindertag. Der wird am Dienstag, 20. September, an verschiedenen Orten in Deutschland gefeiert. Zum Beispiel vor dem Reichstagsgebäude in Berlin. Das Motto lautet dieses Jahr: Gemeinsam für Kinderrechte.

Rechte für alle Kinder auf der Welt

Denn der Weltkindertag macht auf die Rechte der Kinder aufmerksam. Dazu gehört auch das Recht, gut versorgt zu werden, etwa mit Essen oder bei Krankheit. Doch es gibt viele Kinder auf der Welt, denen es nicht gut geht. Sie leben mit Armut, Hunger oder Krieg. Manche Kinder müssen ihre Heimat verlassen. Andere Kinder müssen schon früh hart arbeiten.

Mehr Informationen: Erfahre mehr über Kinderrechte: größer als Größer als Zeichen Wenn du dich weiter über deine Rechte informieren möchtest, schau doch mal auf der Website des Deutschen Kinderhilfswerks vorbei. Im Kinderrechte-Spezial werden deine Rechte in verständlicher Sprache erklärt. Außerdem kannst du dein Wissen in einem Foto-Quiz testen.

Kinderwünsche auf die Straße malen

Kinder werden in der Politik zu wenig beachtet, findet etwa das Kinderhilfswerk. Sie sollten mehr mitreden dürfen. Auch mit der Kreide-Mal-Aktion am Dienstag sollen Kinderwünsche sichtbar gemacht werden.

Dazu können Kinder ihre Ideen auf die Straßen malen. Ihre Kunstwerke sollen fotografiert und mit dem Hashtag #WieStarkWäreDasDenn in den sozialen Medien verewigt werden. Die Aktion fand bereits 2021 statt.

Festival für Kinder in Hamburg

Darüber hinaus findet bis zum 28. November 2022 ein Festival vom Verein „KinderKinder“ in Hamburg statt. Es soll mit einem Musik- und Theaterprogramm Kindern Kunst und Kultur näher bringen. Hier kannst du einen Blick auf das Programm werfen.

Auch in vielen anderen Städten finden Veranstaltungen für Kinder rund um den 20. September statt.