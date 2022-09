Aus Steinen eine Geschichte lesen

Dort schlug vor etwa 15 Millionen Jahren ein großer Gesteinsbrocken aus dem All ein. Gerade waren der deutsche Astronaut Alexander Gerst und seine Kollegin Stephanie Wilson dort. „Wir mussten quasi lesen lernen, dass man aus Gesteinen eine Geschichte herauslesen kann“, berichtete Alexander Gerst. „Jede Art von Gesteinen, hat eine eigene Geschichte.“ So ein Einschlag eines Brockens aus dem All hinterlasse andere Steine als zum Beispiel ein Vulkanausbruch. Wer das gelernt habe, könne auf dem Mond dann nach den spannenden Steinen suchen.

Mond-Mission im Jahr 2025

Derzeit ist geplant, dass ab dem Jahr 2025 wieder Menschen den Mond betreten. Bei den geplanten Missionen sollen auch Astronautinnen und Astronauten aus Europa dabei sein, möglicherweise auch aus Deutschland.