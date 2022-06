Am Wochenende soll es in vielen Teilen Deutschlands richtig heiß werden. Wetterexperten erwarten bis zu 38 Grad in manchen Landesteilen. Viele Zoos und Tierparks bereiten Abkühlungen für ihre Tiere vor, zum Beispiel Wassersprühanlagen für Raubtiere, zusätzliche Duscheinheiten für Elefanten. Beliebt ist auch eingefrorenes Futter.