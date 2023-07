Letztes Jahr im Sommer gab es das 9-Euro-Ticket. Das gibt es leider nicht mehr. Dafür gibt es seit 1. Mai 2023 das Deutschland-Ticket, abgekürzt D-Ticket. Es kostet 49 Euro pro Monat. Es ist also deutlich teurer als die Monatskarte vor einem Jahr. Trotzdem ist es immer noch günstiger als andere Tickets für den Nahverkehr. Das Ziel der Fahrkarte ist, dass mehr Menschen in Deutschland mit Bussen, Bahnen und Zügen fahren. Das hat in den ersten drei Monaten geklappt.

Das Ticket kommt gut an

Seit es das Deutschland-Ticket gibt, nutzen mehr Menschen Zügen, Busse und S-Bahnen. So sagte der zuständige Minister Volker Wissing, dass seit dem 1. Mai ungefähr eine Million neue Kunden dazugekommen seien. Es gibt aber auch noch Probleme. Gerade in ländlichen Regionen fahren Züge und Busse teilweise zu selten. Viele Leute sind dort auf ein Auto angewiesen. „Jetzt arbeiten wir am Ausbau der Schienenwege“, sagte Volker Wissing.

So sieht das Deutschland-Ticket aus. Foto: Boris Roessler/dpa

