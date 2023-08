Birgit Arndt hat eine Lieblingstomate: die Sorte „Schneewittchen“. Sie schmeckt intensiv süß und würzig zugleich. „Sie platzt gerne auf, weil sie so eine dünne Haut hat“, erzählt Frau Arndt. Deswegen würde man diese Sorte wohl nie im Supermarkt finden, sagt sie, denn man könne sie nicht richtig transportieren und lagern.

Die Tomaten aus Birgit Arndts Garten sehen schön bunt aus. Jede Sorte schmeckt ein wenig anders.

Gelbe Tomaten

Im Supermarkt gibt es nur wenige Tomatensorten zu kaufen. Diese sind meist rot, rund und haben eine dicke Schale. Im Garten von Birgit Arndt hingegen sehen Tomaten ganz unterschiedlich aus. Es gibt knubbelige Tomaten, von denen man Stücke abbrechen kann. Außerdem gelbe Tomaten, andere mit Haut wie ein Pfirsich und riesig große wie ein Kürbis.

Sorten vor dem Aussterben retten

Mehr als 100 Tomatensorten wachsen in ihrem Garten in der Stadt Hamm in Nordrhein-Westfalen. Von mehr als 1000 Sorten hat Frau Arndt außerdem Samen gesammelt. „Die Sorten sind vom Aussterben bedroht“, sagt sie. Sie wolle mithelfen, dass das nicht passiert.

So unterschiedlich können Tomaten aussehen! Auf die Sorte kommt es an.

