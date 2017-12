SUV für rationale Menschen Mit einer Bärenruhe ‒ der Skoda Kodiaq im Test

Osnabrück. Der Skoda Kodiaq hat enge Verwandte im Volkswagen-Konzern: Den VW Tiguan und den Seat Ateca. Die Rollenverteilung ist klar: Der Ateca spricht die Jungen und Junggebliebenen an, den VW fährt man, weil ein VW-Logo auf dem Kühlergrill ist – und der Skoda Kodiaq ist das perfekte SUV für rationale Menschen. Im Test: der 190-PS-Diesel mit Allrad und DSG.

Grauer Alltag: Wie kaum ein anderer Hersteller schafft es Skoda, Bewegungsfreiheit für die Passagiere in seinen Autos zu ermöglichen. Auch im Kodiaq sitzen zumindest vier Erwachsene annähernd fürstlich. Dabei bedient der Kodiaq nicht nur die Ratio, sondern auch Technikaffine: Etwa der große Touchscreen mit Annäherungssensorik oder das Verbinden des Fahrzeugs mit dem Smartphone, das gleich auch noch kabellos geladen werden kann, und viele Sicherheits-Systeme machen den Kodiaq bei aller Gemütlichkeit zu einem modernen Fahrzeug.

Ins Blaue fahren: Der Name des Kodiaq leitet sich ab vom Kodiak-Bären. Der lebt vor der Südküste Alaskas und gilt als eines der größten an Land lebenden Raubtiere. Passt das jetzt zum Skoda Kodiaq? Nun ja, ein Raubtier ist das tschechische SUV nicht unbedingt. Die Assoziation mit einem Bären ist allerdings trotzdem gegeben, aber aus einem anderen Grund: Wer mit einem Kodiaq unterwegs ist, der profitiert von einer echten Bärenruhe, die das SUV ausstrahlt. So muss man das Gaspedal schon ordentlich durchtreten, um mit Schwung voranzukommen – was aber vollkommen in Ordnung ist, denn wer will schon mit einem 4,70 Meter langen SUV um die Kurven fliegen? Eben.

Grüne Welle: Selbst mit der größten Bärenruhe hinterm Lenkrad schafft man keine fünf vorm Komma – am Ende waren es 6,2 Liter auf 100 Kilometer, was aber schon in Ordnung geht.

Rosa Brille: Statt expressiver Optik und Bling-Bling-Image hat Skoda andere Qualitäten. Zum Beispiel: eben die Qualität. Oder: die „simply clever“ Lösungen. Etwa der Eiskratzer im Tankdeckel oder ein Kunststoffschutz, der ausfährt und vor Kratzern schützt, wenn man die Türen öffnet. Wirklich simpel, aber wirklich clever.

Rotes Tuch: Wer nicht zwingend ein überbordendes Design-Feuerwerk von seinem Auto erwartet, der kann lange nach Schwachpunkten suchen – und wird möglicherweise auch nicht fündig.

Schwarz auf weiß: Der 190-PS-Diesel mit Allrad und 7-Gang-Doppelkupplung kostet mindestens knapp 38000 Euro. Dafür kann man die meisten anderen SUVs dieser Größe stehen lassen.