Honda-Kleinwagen im Test Hit-Radio Jazz

„Magisch“ war er schon immer, dafür ein bisschen dröge im Design – doch in der aktuellen Generation weiß der kleine und pfiffige Honda Jazz auch optisch zu gefallen. Im Angebot ist im Moment nur ein 102 PS starker Vierzylinder-Benziner.

Grauer Alltag: Der Jazz bietet trotz recht geringer Abmessungen erstaunlich viel Platz. Vorn wie hinten sitzt man ohne räumliche Einschränkungen, der Kofferraum schluckt 354 bis 1314 Liter – das würde sich manches Kompaktmodell wünschen. In der höchsten Ausstattungsvariante „Elegance“ ist die Komfort- und Sicherheitsausstattung recht üppig. Großer Touchscreen, Klimaautomatik, Rückfahrkamera, Spurhalteassistent, Verkehrszeichenerkennung – alles schon inklusive. In Sachen Qualität hat Honda beim Jazz ordentlich nachgebessert. Nicht, dass hier ein Trendsetter vorfahren würde, aber zumindest an der Verarbeitung gibt es gar nichts auszusetzen. Die diversen Anzeigen und Grafiken pendeln dabei zwischen typisch-japanisch bunt-modern und schlichtem 80er-Jahre-Monochrom – fast wie der Werbeslogan eines Radiosenders: Die Hits der 80er-Jahre und das Beste von Heute – nur bei Hit-Radio Jazz.

Ins Blaue fahren: Der 102 PS starke Sauger reißt keine Bäume aus, ist insbesondere bei Zwischenspurts eher träge. Aufgrund des mageren Drehmoments von 123 Newtonmetern muss man ordentlich schalten und hochdrehen, um voranzukommen. Ein wenig mehr Kraft würde dem 1.3er nicht schaden.

Grüne Welle: 6,2 Liter auf 100 Kilometern sind kein direktes Ruhmesblatt für einen Kleinwagen – aufgrund der erhöhten Drehzahlanforderung aber nicht erstaunlich.

Anzeige Anzeige

Rosa Brille: Die „Magic Seats“ genannten Rücksitze sind auch nach all den Jahren im Jazz immer noch ein Alleinstellungsmerkmal der Japaner. Wie bei einem Kinosessel lassen sich die Sitzflächen hochklappen, sodass man im dann frei gewordenen Stauraum zwischen Vorder- und Rücksitzen ein stehendes Fahrrad (mit ausgebautem Vorderrad) transportieren kann.

Rotes Tuch: Egal wie trendy es ist: Die Lautstärke des Audiosystems hat gefälligst nicht über ungenaue Touchsymbole eingestellt zu werden – sondern per Drehregler.

Schwarz auf weiß: Der günstigste Jazz kostet 16640 Euro; als „Elegance“ mindestens 19.840 Euro – damit ist der Japaner kein Schnäppchen (gibt es die heute überhaupt noch?), dafür aber ein bestens ausgestatteter, variabler und cleverer Kleinwagen.