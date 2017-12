Fahrspaß für Cayman & Boxster Porsche 718 GTS mit Grinsgarantie

Ein goldener Herbsttag erfreut das Gemüt. Ebenso die Tatsache, dass vor uns zwei neue Porsche-Modelle stehen, zwei Spaßbringer mit garantierter Ganzkörper-Gänsehaut. Sie heißen 718, Boxster und Cayman, und haben den vielversprechenden Zusatz GTS im Namen.

Stuttgart. Allein schon die technischen Daten lassen einem kleine Pfützchen auf der Zunge entstehen und nach den ersten Runden auf der Rennstrecke ist auch der Rücken klatschnass. Kurzum, knackige 365 PS, die aus 2,5 Litern Hubraum gewonnen werden, müssen ein Leergewicht von nur 1375 Kilogramm vorantreiben. Das riecht sofort nach Fahrspaß. Ab sofort können die beiden Leckerbissen beim Porsche-Händler bestellt werden, zu Preisen ab 76137 Euro für den Cayman GTS und 78160 Euro für den Boxster GTS.

Und in der Preisliste kann man locker noch weitere Tausender in Sonderausstattungen investieren, Individualangebote heißen die kostenpflichtigen Extras bei den Zuffenhausenern. Die durchaus sinnvolle Keramikbremse kostet knackige 7318,50 Euro, das aber bitte nur für diejenigen, die nicht mit diesem rassigen Roadster, oder passender, mit dem coolen Coupé auf die Rennstrecke wollen. Denn nach einem Ausritt ins Kiesbett sind die teuren Scheiben wahrscheinlich erst einmal im Eimer. Für eine Sonderfarbe, beispielsweise Kreide, Lavaorange oder Miamiblau, werden weitere 2344,30 Euro fällig. Die besonders leichten Vollschalensitze aus kohlenfaserverstärktem Kunststoff schlagen mit 3272,50 Euro zu. Uff!

Über Sinn oder Unsinn brauchen wir uns bei solchen hedonistischen Fahrzeugen eigentlich keine Gedanken zu machen, hier zählt einfach nur das Fahrvergnügen. Wir starten das Vierzylinder-Boxertriebwerk mit Turboaufladung traditionell mit dem Schlüssel in der linken Hand. Dann bekommt man ein äußerst zufriedenes Dauergrinsen, das sich beim Drehen des Mode-Schalters auf Sport plus dann nochmals verstärkt. Der Sound, der aus der schwarzlackierten, doppelflutigen und mittelzentrierten Sportauspuffanlage bollert, sorgt schon mal für das eingangs erwähnte Gänsehautfeeling. Mit dem kurzen Schalthebel lassen sich die sechs Vorwärtsgänge knackig per Hand einlegen, ein Doppelkupplungsgetriebe für Schaltfaule kostet 3254,65 Euro Aufpreis.

Zurzeit sind Boxster GTS und Cayman GTS die schnellsten und dynamischsten 718. Der Oben-ohne-Boxster und der Festes-Dach-Cayman schaffen den Standard-Sprint von null auf 100 km/h in 4,1 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei beiden bei 290 km/h. Der durchschnittliche Verbrauch wird werksseitig mit 8,2 Litern auf 100 Kilometer angegeben. Mit jeder Menge Fahrspaß in den Kurven, rasanter Beschleunigung auf der Autobahn sowie Bergauf- und Bergabfahrten haben wir diesen Wert allerdings locker verdoppelt. Aber das Dauergrinsen bleibt nachhaltig bestehen.