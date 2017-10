Kleinwagen im Fahrbericht Mazda2: Kleiner Komfort-König

Kleinwagen und Diesel – diese Kombination ist eigentlich seit jeher eine ungewöhnliche. Die höheren Anschaffungskosten werden in aller Regel nicht durch hohe Laufleistungen der bevorzugt in der Stadt eingesetzten Flitzer wieder amortisiert. Den Mazda2 gibt es dennoch als 105-PS-Diesel – und überzeugt im Test.

Grauer Alltag: Dass Kleinwagen unbequeme, enge Klapperkisten mit fragwürdiger Sicherheit und von schlichter Qualität sind, gehört zum Glück lange der Vergangenheit an. Der Mazda2 legt die Messlatte in dieser Hinsicht nochmals ein Stückchen weiter nach oben, bietet ordentliche Platzverhältnisse vorne, Sitze mit erstaunlich gutem Seitenhalt und (zumindest in höheren Ausstattungslinien und/oder gegen Aufpreis) Dinge wie Klimaautomatik, Multifunktionsbildschirm, Head-up-Display sowie diverse Sicherheitsassistenten, von denen lediglich der Spurhalteassistent mit seinem anstrengenden Brummton beim Überqueren einer Fahrbahnmarkierung ein wenig nervt.

Ins Blaue fahren: Ein Kleinwagen soll kein Sportler sein, und in der Stadt, dem bevorzugten Einsatzgebiet eines solchen Modells, zählen andere Werte. 10,1 Sekunden für den Standardsprint zeigen aber, dass der kleinste Mazda durchaus Biss besitzt. Das Sechs-Gang-Schaltgetriebe lässt sich – typisch Mazda – perfekt bedienen, die Federung ist tendenziell eher sportlich ausgelegt, bietet aber für Normalfahrer genügend Komfortreserven.

Grüne Welle: Die 3,4 Liter aus dem klinischen Messverfahren konnten wir im Alltag nicht abbilden – doch mit 4,6 Litern und einem recht hohen Autobahnanteil kann man ganz gut leben.

Rosa Brille: Die Materialanmutung, die Liebe zum Detail, wie etwa bei den kreisrunden Luftausströmern, sowie vor allen Dingen die umfangreiche Sicherheits- und Technikausstattung lassen die allermeisten Kleinwagenkonkurrenten ausgesprochen alt aussehen. Großer Navigationsbildschirm, Tempomat, Totwinkelassistent, Notbremsassistent oder Head-up-Display sind in dieser Liga wahrlich nicht an der Tagesordnung.

Rotes Tuch: Um den kleinen Kofferraum (280 Liter) zu beladen, muss man eine recht hohe Ladekante überwinden. Zum Glück beginnt die Wellnessphase direkt nach dem Einladen auf den feinen Sitzen.

Schwarz auf weiß: Der günstigste Diesel kostet 17690 Euro; in höchster Ausstattungsvariante (Sports-Line) sowie mit einigen Extras landete der Test-Zweier bei 22830 Euro – das könnte für manchen Flottenverantwortlichen eine Alternative sein.