Luxus-SUV in Neuauflage Porsche Cayenne: Koloss mit Luftbremse

Die dritte Generation des Porsche Cayenne steht in den Startlöchern. Mit an Bord des sportlichen SUV: neuartigen Bremsscheiben und ein automatisch ausfahrbarer Dachspoiler inklusive Luftbremse.

Stuttgart. Porsche Cayenne – für die einen der Inbegriff des sportlichen SUV, für die anderen absurder Höhepunkt der gegenwärtigen SUV-Manie. Für die schwäbische Sportwagenschmiede in jedem Fall ein tragendes Modell des Unternehmens. Seit dem Debüt in 2002 wurden 770000 Exemplare verkauft.

Die dritte Generation legt selbstverständlich in allen Disziplinen noch einmal eine Schippe drauf: Mit noch mehr Leistung, mehr Fahrdynamik, mehr Komfort und ausgeklügelter Technik demonstriert das knapp zwei Tonnen schwere SUV-Flaggschiff einmal mehr den Spagat zwischen Sportwagen und Luxuslimousine.

Herzstück(e) eines jeden Porsche sind natürlich die Motoren. In der Startaufstellung des neuen Cayenne stehen die aus dem Panamera bekannten Turbo-Benziner, die allesamt weniger Hubraum mit mehr Leistung verbinden. Den größten Sprung um 40 PS macht dabei das Einstiegsaggregat, ein 3-Liter-V6-Turbo mit nun 340 PS und 450 Nm Drehmoment. Auch im Cayenne S arbeitet ein V6-Benziner, der allerdings mit 100 Kubik weniger Hubraum, dafür aber doppelter Aufladung 440 PS und 550 Nm Schub mobilisiert. Zwei Turbolader treiben auch den Vierliter-V8 im vorläufigen Topmodell Cayenne Turbo mit 550 PS und 770 Nm Drehmoment voran.

Weltpremiere im Cayenne (Turbo) feiern neuartige Bremsscheiben mit einer extrem harten Beschichtung aus Wolframcarbid, die nicht nur standfester sind und länger halten als die bekannten Grauguss-Scheiben. Sie verursachen auch weniger Bremsstaub auf den Rädern, was in der Feinstaub-gebeutelten Landeshauptstadt des Herstellers natürlich wohlwollend registriert wird.

Außerdem ist der Cayenne Turbo weltweit das ersteSUV mit automatisch ausfahrbarem Dachspoiler inklusive einer Luftbremse. Dabei hebt sich der Dachspoiler ab Tempo 160, um den stabilisierenden Anpressdruck und damit die Bodenhaftung zu erhöhen. Und wie die Tragflächenklappen bei einer Flugzeuglandung funktioniert die so genannte „Airbrake“-Position, in der das Spoilerblatt zwischen 170 und 270 km/h als Luftbremse wirkt und den Bremsweg um bis zu zwei Meter verkürzen kann.

Auch in punkto Assistenzsysteme ist der Cayenne nun auf der Höhe der Zeit – wenn auch das meiste davon wieder Aufpreis kostet. Serienmäßig in allen Modellen sind immerhin Parksensoren vorne und hinten, ein Tempomat sowie ein Notbremsassistent mit Fußgängererkennung und LED-Scheinwerfer. Optional gibt es dazu von Surround-View-Kameras mit 360-Grad-Ansicht über Abstandsradar mit Kollisionswarner, Notbrems- und Stop-and-go-Funktion sowie Nachtsichtkamera bis zu Porsches so genanntem „InnoDrive“, das auf Basis der Navigationsdaten die effektivste Beschleunigungs- und Verzögerungsstrategie für die nächsten drei Kilometer vorausberechnet, alles was den Cayenne sicher und teuer macht. Schon die Anschaffungspreise gehen ins Geld. Los geht’s mit dem 340-PS-Basisbenziner ab 74828 Euro, der Cayenne S startet ab 91964 Euro und der Cayenne Turbo ist nicht unter 138850 Euro zu haben.