Das Front-Design der Mercedes X-Klasse kann man als äußerst gelungen bezeichnen. Aber mit der Technik seiner Kooperationspartner aus Frankreich und Japan hatte der Daimler oftmals Pech. Auch diesmal?

Stuttgart. Der Schock in Stuttgart war erdbebenartig. Die Schlagzeile „Mercedes Citan versagt bei Crashtest“ erschütterte 2012 die Chefetage im Daimler-Konzern. Euro-NCAP hatte im Falle eines Unfalls extreme Verletzungsgefahr für alle Insassen festgestellt. Folge: Nur drei von fünf möglichen Sternen. So unsicher war noch nie ein Fahrzeug mit Stern auf der Motorhaube. Dabei hätte Mercedes gewarnt sein müssen, denn der Citan ist nahezu baugleich mit dem Renault Kangoo, der ebenfalls beim Crashtest durchfiel.

Nun wagt Mercedes erneut eine Kooperation mit Renault-Nissan. X-Klasse nennen die Schwaben den Midsize-Pick-up, der bei Nissan seit Jahren als Navara verkauft wird. Pick-up? Mercedes? Ja, Sie haben richtiggelesen, die Schwaben trauen sich in das Billig-Transporter-Segment, dass seit Jahrzehnten von Japanern und Amerikanern beherrscht wird. VW hat’s vor ein paar Jahren mit dem erfolgreichen Amarok vorgemacht, nun möchte Mercedes auch in der lukrativen Buddelkiste mitspielen.

Problemlos durchs Gelände

Eine Überraschung ist der Einstiegspreis der X-Klasse, sie startet bei 37294 Euro, der identisch motorisierte Nissan kostet 6000 Euro weniger. Bei beiden rattert ein 163-PS-Turbodiesel von Renault unter der Haube, geschaltet wird per Hand durch sechs Vorwärtsgänge. Gegen Aufpreis gibt es 190 PS mit einer Siebengang-Automatik und für noch mehr Extra-Euro wird aus dem Hecktriebler ein Allradler, mit dem es dann auch im groben Gelände keinerlei Hindernisse geben sollte. Bei einer ersten Ausfahrt mit Vorserienmodellen der X-Klasse zeigte sich der Lademeister auf Asphalt und Schotter souverän. Da kommt so schnell kein Japaner hinterher, so gut haben die Daimler-Ingenieure das Fahrzeug für ihre Zwecke technisch aufgewertet.

Allerdings ist die Ausstattung doch eher Mercedes-untypisch robust. Zwar fühlt man sich als Daimler-Kunde optisch im Innenraum sofort zu Hause, doch die Anmutung ist bei Nutzfahrzeugen doch deutlich preiswerter, als in der Pkw-Sparte. Zahlreiche Billig-Komponenten, die von Nissan übernommen werden mussten, beleidigen die verwöhnten Fingerspritzen der anspruchsvollen Daimler-Kundschaft, wie beispielsweise das Zündschloss, die Schaltkulisse und der Heckklappengriff. Die Heckleuchten wirken altbacken und die Sensoren für die Einparkhilfe sind nicht so richtig in die Stoßstangen integriert wie bei den A- bis S-Klassen. „Das Beste oder nichts“, der Leitspruch der Stuttgarter wird hier sicherlich nicht erfüllt. Schön anzusehen sind dagegen die sechs Lüftungsdüsen, die, wenn sie denn richtig ausgerichtet sind, wie sechs X aussehen. Unbedingt empfehlenswert ist das freistehende 8,4-Zoll-Zentraldisplay mit Comand-Multimediasystem und 360-Grad-Kamera für perfekte Rundumsicht im schwierigen Gelände.

Vorerst kein Premium

Ab November steht der im Nissan-Werk in Barcelona gebaute 2,2-Tonner hinter den Schaufensterscheiben der Mercedes-Händler. Anfang 2018 folgen Südafrika, Australien und Neuseeland, Anfang 2019 Argentinien und Brasilien. In den riesigen US-Pick-up-Markt traut sich Mercedes mit der verhältnismäßig kleinen 5,34-Meter-Midsize-Pritsche verständlicherweise nicht. Zwischen New York und Los Angeles geht nur Fullsize.Fazit: Mercedes hat eine weitere Fahrzeug-Nische zum Gelddrucken gefunden. Die Fahrleistungen sind mehr als beeindruckend. Allerdings ist der Premium-Anspruch vorerst nicht erkennbar.