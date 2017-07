Osnabrück. Der Trend, massenhaft üppig dimensionierte SUVs in volle Innenstädte mit schlechter Luft zu schicken, ist kaum zu erklären. Immerhin: Seit einiger Zeit mehren sich die Modelle, die zwar im robusten Offroadkleid auftreten, aber deutlich kleiner sind. Der kleinste Vertreter dieser Gattung: der Suzuki Ignis.

Grauer Alltag: 3,70 Meter misst der Ignis, der damit in der Stadt ganz schön wendig ist. Optisch geht der Japaner ganz eigene Wege, ist fast genau so hoch wie breit, wirkt wie ein Schuhkarton auf Rädern. Die getestete Version, der 1.2 Dualjet Allgrip, kommt zwar mit Allradantrieb daher, doch gibt sich das Micro-SUV eher so, als würde es ins Bällebad im Ikea-Småland passen – dabei sorgt der Allradantrieb auf glatter oder nasser Straße für mehr Grip, lässt sich sogar in unwegsames Gelände entführen.

Ins Blaue fahren: Der 90 PS starke Vierzylinder ist in der Stadt ausreichend, und trotz des wenig üppigen maximalen Drehmoments von 120 Nm hält der Ignis auch auf der Autobahn ganz ordentlich mit – Bodenwellen oder Einzelhindernisse werden, auch aufgrund des kurzen Radstands, häufig ungefiltert an die Passagiere weitergegeben, so dass auf schlechten Straßen ein unruhiger Gesamteindruck entsteht. Dafür ist er beim Einparken der König in der Stadt – die Rückfahrkamera, die im Testwagen an Bord war (Serie in „Comfort“ und „Comfort+“), ist dafür nicht zwingend notwendig.

Grüne Welle: Exakte fünf Liter verspricht das Datenblatt, bei einem höheren Landstraßenanteil kommt man diesem Wert sehr nahe – im Alltag pendelte sich der Wert bei 5,6 Litern ein, was für den 945 Kilo leichten Allrad-Floh ganz okay ist.

Rosa Brille: Das ungewöhnliche Design mag vielleicht nicht jedermann gefallen – aber von genau solchen Autos, die nicht dem Mainstream entsprechen, gibt es leider viel zu wenige.

Rotes Tuch: Der Notbremsassistent, der schon im Suzuki Swift (siehe Ausgabe vom 22. Juli) übervorsichtig agiert, geht auch hier engagierter als ein Finanzprüfer in der Probezeit an die Arbeit, warnt permanent vor nicht existenten Unfallgefahren.

Schwarz auf weiß: Der günstigste Frontantriebs-Ignis startet bei 12540 Euro, interessant wird es aber erst ab der Ausstattung „Comfort“. Allrad gibt es erst ab dieser Linie (ab 15990 Euro); der Testwagen stand für 17740 Euro im Regal. Die Aufpreisliste umfasst bei allen Varianten nur Metallic- oder Zweifarben-Lack, alles andere wird über die vier Ausstattungslinien geregelt.