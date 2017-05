Mazdas Mittelklasse-SUV und Bestseller CX-5 geht gründlich überarbeitet in die zweite Runde.

Barcelona. Es sind vier Buchstaben, die Mazda seit Jahren so erfolgreich machen. K–O–D–O. Die Designsprache der kreativen Japaner mit dem vogelähnlichen Namen kommt in Europa, vor allem aber auch in Deutschland, besonders gut an. Das gilt auch für den neuen Mazda CX-5, dem absoluten Bestseller zwischen Flensburg und Garmisch. Seit gut einer Woche steht die zweite Generation des 4,55 Meter langen Mittelklasse-SUV zu Preisen ab 24990 Euro beim Mazda-Händler.

Der neue CX-5 ist auch wirklich komplett neu, keine einfache Modellpflege, gern auch mal Facelift genannt. Vom CX-5 der ersten Generation wurden seit 2012 beeindruckende 1,5 Millionen Exemplare an den Mann und dank der begehrten und zahlreich bestellten roten Metalliclackierung selbstredend auch an die Frau gebracht. Nun wurde das Kodo-Design noch etwas verfeinert und vor allem die nach vorn gezogene Front mit dem riesigen Lufteinlass wirkt herrlich angriffslustig. „Veredelte Robustheit“ nennen die Japaner aus Hiroshima ihre Vorgehensweise bei der Gestaltung. Das Ergebnis ist nun 30 Millimeter flacher als der Vorgänger, was bewirkt, dass der Fünftürer von allen Seiten betrachtet viel bulliger wirkt.

Auch über den Innenraum wurde wohl viel nachgedacht, er erscheint nun erstaunlich hochwertig und ergonomisch optimiert. Sämtliche Bedientasten wurden neu angeordnet, das edle Lederlenkrad ist nun schön griffig und der knackig zu schaltende Gangwählhebel wurde höher positioniert. Die pfeilförmigen und alumatt-umrandeten Lüftungsdüsen fallen ebenfalls sofort positiv ins Auge. Schön, dass es jetzt auch ein farbiges Head-up-Display mit Projektion auf der Frontscheibe gibt. Die nach wie vor erhältliche Klapperversion mit der ausfahrbaren Mini-Plexiglasscheibe wirkt allerdings noch immer äußerst billig.

Wir nehmen Platz, die elektrisch verstellbaren Ledersitze aus der Sports-Line-Ausstattungsvariante kosten in schwarz 1900 Euro extra. Extravagantes weißes Leder gibt’s auch, dann aber bitte 2100 Euro zusätzlich mitbringen. Der 160-PS-Benziner mit Allradantrieb und Sechsgang-Handschaltgetriebe wird per Knopfdruck gestartet. Hier liegt der Preis von 34890 Euro allerdings schon rund 10000 Euro über dem Basispreis. Dafür ist schon fast alles mit an Bord, wie beispielsweise Fahrerassistenten à la City-Notbremser, Müdigkeitserkenner, Spurhalter und Lenkunterstützer. Die Heckklappe ist elektrisch, die Rückfahrkamera verhindert Einpark-Rammler und das Matrix-LED-Lichtsystem hat den praktischen Fernlichtautomaten.

Bei unseren ausführlichen Testfahrten mit dem zweitstärksten Benziner überrascht der An- und Durchzug des Vierzylinder-Triebwerks. Mazda verzichtet beim Direkteinspritzer wegen des hohen Verbrauchs nach wie vor auf Turbo-Technik. Und so verbraucht der sportliche Saugmotor im 1,5-Tonner durchschnittlich nur 6,8 Liter Super auf 100 Kilometer. Das sind dann 159 Gramm CO2-Emission für jeden zurückgelegten Kilometer, was der CO2-Effiziensklasse C entspricht. Nicht nur mit viel Fahrspaß, sondern auch unglaublich leise kommen wir voran, denn die verbesserte Geräuschdämmung im Innenraum mit neuen Materialien und speziellen Seitenscheiben zeigt volle Wirkung.