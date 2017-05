Koreanischer Hecklader MEC öffnen Kia Optima Sportswagon: Der unaufgeregte Kombi

Kein Mauerblümchen: Das Design des Kia Optima Sportswagon gefällt von vorn bis hinten. Fotos: Kia

Wer in Deutschland in der Mittelklasse wahrgenommen werden will, braucht ein Kombimodell – und selbst das ist angesichts der Markendominanz der deutschen Hersteller kein Erfolgsgarant. Siehe Kia: Die Koreaner haben neuerdings mit dem Optima Sportswagon einen schicken Hecklader im Angebot – der aber in den ersten vier Monaten des Jahres kaum relevante Verkaufszahlen zustande brachte. Im Test: der 141-PS-Diesel mit Doppelkupplungsgetriebe.