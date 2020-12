Brühl. Nachdem im Februar dieses Jahres, fast 50 Jahre nach der Gründung, die Nissan-Performance-Marke NISMO (NISsan MOtorsport) mit dem 200 PS starken Juke Nismo nun auch in Deutschland ihre Power-Fahrzeuge zum Kauf anbietet, kommt jetzt ein echter Süchtigmacher in die Schaufenster der Nissan-Dealer.

370 Z Nismo heißt der heiße, zweisitzige Japan-Racer, saftige 344 PS, die in einem 3,7-Liter-Sechszylinder-Saugmotor generiert werden, werkeln unter seiner Motorhaube zwischen den Vorderrädern und treiben, rennsportmäßig verpflichtend, die Heck-Pneus handgeschaltet an. Sechs knackige Vorwärtsgänge mit schön kurzen Schaltwegen katapultieren den leider viel zu schweren 1,6-Tonner in beachtlichen 5,2 Sekunden auf Tempo 100.

Bei Tempo 250 ist, elektronisch abgeregelt, schon Schluss mit dem In-den-Sitz-gedrückt-werden. 270, 280 Stundenkilometer würden dem rundumverspoilerten Sport-Coupé außerordentlich gut stehen. Die schwarzen, elektrisch verstellbaren Nismo-Sport-Stoffsitze sind übrigens herrlich sportlich-bequem ausgeformt und nicht minder sportiv mit roten Ziernähten und einem großen eingestickten Nismo-Logo – mit rotem „o“ – im Rückenteil geschmückt.

Ein echtes Highlight ist das ergonomisch sinnvoll geformte Lenkrad, das mit einer griffigen Alcantara-Leder-Kombination überzogen ist. Ebenfalls aus dem Rennsport stammt die rote Lenkrad-Markierung für die Geradeausstellung, bei Profi-Racern 12-Uhr-Position genannt. Porsche-911-mäßig findet man den 9000-Umdrehungen-Drehzahlmesser mittig positioniert im Armaturenbrett über dem Lenkrad. Wer den 370er aber immer vollständig ausdreht, kommt ganz sicher nicht auf den angegebenen Durchschnittsverbrauch von 10,6 Litern auf 100 Kilometer. Mit mittlerem Bleifuß und drei Vierteln Fahrspaß sind im Schnitt 15 Liter machbar.

Kommen wir zum aggressiven Außendesign des mit 44900 Euro preiswert notierten Racers. Durch die bereits erwähnte Spoilerisierung wird man an die Hardcore-Racer aus den mittlerweile sechs Kinostreifen namens „Fast and Furious“ erinnert. Länger, breiter, tiefer und schneller im Vergleich zum Standard-370-Z kommt der Nismo daher – sogar mit angedeutetem Tourenwagen-Diffusor, rot lackierten Bremssätteln und zwei Auspuff-Endrohren, in die locker 1,5-Liter-Koffeinbrause-Flaschen hineinpassen. Der Heckspoiler der Nippon-Rakete ist übrigens so riesig, böse Zungen sprechen hier gar von prollig, dass man die Sicht durch die Heckscheibe als ziemlich bescheiden bezeichnen muss. Aber echte Racer schauen eh nur nach vorn.

Wenn man den 370 Z Nismo immer schön sauber halten möchte, sollte man den Sonntag zum eigenhändigen Autowaschtag erklären. Denn die Einfahrt in herkömmliche Waschanlagen ist wegen wahrscheinlicher Schäden an Spoiler und Waschbürsten strengstens verboten.

Sehr erfreulich ist die Tatsache, dass der Nissan 370 Z Nismo mit Touchscreen-Navi und Rückfahrkamera so vollständig ausgestattet ist, dass man nur noch zwischen den drei zur Verfügung stehenden Farben New Silver, Black Pearl oder Brilliant White wählen muss. Unterm Strich bekommt man hier sehr viel Fahrspaß für einen relativ kleinen Taler.