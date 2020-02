Miami . Keine Frage, das Jahr 2020 wird das Jahr der Elektromobilität. Das kann man mögen, oder auch nicht, auf jeden Fall ist es schon länger Streitthema Nummer eins an jedem autoaffinen Stammtisch. Seit Jahrzehnten polarisiert auch der Kleinwagen Mini. Den einen war der Bonsai-Brite bis zum Jahr 2000 zu klein, den anderen seit 2001, nach der Übernahme durch BMW, zu groß, zu girliehaft und vor allem viel zu teuer. Jetzt kommt eine Mischung aus beidem – der Elektro-Mini stellt sich vor.

